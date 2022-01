OFFICIEEL: Kayembe heeft toptransfer naar de Premier League te pakken

Edo Kayembe van KAS Eupen heeft zijn toptransfer te pakken. De middenvelder tekent een contract voor vier en half jaar bij het Engelse Watford.

Kayembe had nog een contract tot de zomer van 2023 bij KAS Eupen en speelde dit seizoen zeventien keer waarin hij vier keer kon scoren. De 23-jarige Congolees speelde sinds september 2020 voor KAS Eupen dat het overnam van Anderlecht.

In totaal kwam hij in 45 wedstrijden voor KAS Eupen in actie waarin hij viermaal tot scoren kwam en drie assists gaf.

Watford betaalt een bedrag van om en bij de 4 miljoen euro voor de middenvelder. Nu dat de financiële injecties vanuit Qatar zijn stilgevallen komt deze transfer welgekomen voor de ploeg uit de Oostkantons.