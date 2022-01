Voorstellen rond corona op tafel Pro League: 2 clubs pleiten voor uitstel competitie, ook regel uit het verleden een optie

Door coronabrandjes her en der moet ook de Pro League zich buigen over de kwestie. Voorstellen zullen maandag op de Algemene Vergadering gedaan worden om het verdere verloop van de competitie toch wat draaglijk te maken voor de clubs.

Ondertussen hebben in totaal liefst 63 spelers verbonden aan Belgische eersteklassers positief getest op Covid-19. Er is dan ook geen enkele ploeg uit 1A die zonder coronageval zit. Volgens Het Nieuwsblad willen AA Gent en Zulte Waregem er daarom voor pleiten om de herstart van de competitie uit te stellen.

De volgende speeldag is voorzien voor het weekend van 14, 15 en 16 januari. Heel groot is de kans echter niet dat dit voorstel voldoende steun krijgt van de andere clubs. Een algemeen uitstel lijkt minder waarschijnlijk dan een geval per geval over een wedstrijd te oordelen.

Regel van 7

In het verleden was reeds de regel van zeven van kracht: ploegen die zeven spelers moeten missen konden aanvragen om hun wedstrijd te laten uitstellen. Het herinvoeren van die regel ligt maandag ook op de tafel bij de Pro League en daarvoor zou wel voldoende steun zijn.