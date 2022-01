Zulte Waregem grijpt in: driedaagse stage afgelast en wedstrijd tegen Anderlecht in plaats van tegen Lommel

Zulte Waregem grijpt in na de recente coronabesmettingen. Een wedstrijd tegen Anderlecht en een alternatief programma moet het geplande oefenduel tegen Lommel en een ministage in Tubeke vervangen. Die stage is door Essevee afgelast.

"Van vrijdag 7 t.e.m. zondag 9 januari stond de trainingsstage in Tubeke op het programma. Omwille van de recent geregistreerde COVID-besmettingen wordt de stage afgelast", deelt de nummer 16 uit de Jupiler Pro League mee. Zulte Waregem wil geen enkel risico nemen. "De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld zodat de groep zich toch optimaal kan voorbereiden op de komende wedstrijden." Ook de oefenwedstrijd tegen Lommel gaat niet door, want de Limburgers hebben al helemaal te kampen met een corona-uitbraak. "Ter vervanging oefenen onze jongens zondag om 13.30 uur tegen Anderlecht op het oefencentrum in Neerpede." De spelers krijgen het komende weekend aangepast programma voorgeschoteld. 📆



In die oefenpartij kunnen nieuwkomers Timothy Derijck en Dion Cools mogelijk hun debuut maken. De wedstrijd zal wel achter gesloten deuren worden afgewerkt.