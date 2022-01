Zulte Waregem zakte met halve basisploeg af naar Anderlecht na coronabesmettingen, nog meer clubs zijn gewonnen voor idee van uitstel

Zulte Waregem is één van de clubs die heeft gevraagd om de herstart van de competitie uit te stellen. De West-Vlamingen traden vandaag in de oefenmatch aan met een veredeld B-elftal, want hun halve basisploeg is out met een coronabesmetting.

Zulte Waregem maakte de namen van de besmette spelers niet bekend, maar aangezien ze zonder hun hele voorhoede aantraden, hoeft men het niet al te ver te zoeken. Geen Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé en Zinho Gano dus. Ook van Ibrahima Seck en Dereck Kutesa was er geen spoor. Timothy Derijck liep er trouwens ook nog niet bij. Ook AA Gent ijvert voor uitstel van de competitie. Mogelijk komen daar straks nog KV Kortrijk en STVV bij, want ook zij hebben enorm veel besmettingen ontdekt de laatste dagen. Geen enkele club in 1A is trouwens gespaard gebleven en er wordt gevreesd voor nog meer besmettingen de komende dagen aangezien de spelers allemaal bij elkaar zaten op stage.