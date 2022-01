Wie is het team van 2021? Club Brugge totaliseerde het meeste punten, maar ...

Het jaar 2022 is aangebroken en de eerste wedstrijden staan op het punt van beginnen. Hoog tijd om dus even terug te blikken op 2021. Wie was de ploeg van het jaar?

Als we het nationaal bekijken, dan is het Club Brugge dat de meeste punten van het jaar wist te pakken over alle competities heen. Het wist 119 punten te verzamelen in 64 wedstrijden, drie meer dan AA Gent - dat twee matchen meer speelde. Leider Union speelde amper 45 wedstrijden en heeft daarin 103 punten weten te halen. © Voetbalkrant.com Als we het bekijken per wedstrijd dan heeft Club Brugge er 1,86, AA Gent 1,76 en Union 2.29. De Brusselaars zijn dus misschien wel dé ploeg van het jaar en niet onlogisch leider in 1A. Genk (97), Anderlecht (95) en KV Mechelen (92) doen het ook beter dan Antwerp (85). Internationaal heeft Manchester City het meeste punten: 161, vijf meer dan Ajax en 21 meer dan Benfica en PSG.