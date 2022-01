'Serviër laat Club Brugge links liggen en kiest voor Anderlecht of Rode Ster'

Volgens Northern Futbol Podacast komt er geen deal tussen Club Brugge en de 19-jarige Stefan Mitrovic.

Er zouden nog slechts twee ploegen in de running zijn om Mitrovic binnen te halen. Volgens Northern Futbol zijn enkel nog Rode Ster Belgrado en Anderlecht in de running.

De middenvelder ligt nog tot midden 2023 onder contract bij Radnicki Nis. Zijn marktwaarde wordt geschat op 600.000 euro.

