OFFICIEEL: Barcelona neemt na half seizoen alweer afscheid van jonge aanvaller

Na negen wedstrijden zit het er alweer op voor Yusuf Demir (18) bij Barcelona. De uitleenbeurt van de Oostenrijkse international wordt per direct stopgezet, waardoor Demir (in principe) terugkeert naar Rapid Wien.

Het zijn drukke weken bij Barcelona. De Catalanen willen hun kern flink versterken, maar botsen daarbij al te vaak op de salarislimieten. En dus moet er ook aan uitgaande zijde wat bewegen.

Eerder deze week vertrok Philippe Coutinho naar Aston Villa, donderdag maakte Barça bekend dat het huurcontract van Demir wordt stopgezet. Demir speelde negen wedstrijden voor Barcelona en liet mooie dingen zien. Dat Barcelona net nu afscheid neemt van Demir, heeft er alles mee te maken met een clausule in het huurcontract. Bij tien gespeelde wedstrijden zou Barcelona automatisch de aankoopoptie op Demir (tien miljoen euro) lichten. Dat zag Barcelona echter niet zitten.

El FC Barcelona y el @skrapid han llegado a un acuerdo para finalizar la cesión del jugador Yusuf Demir, que vuelve así al equipo austríaco pic.twitter.com/sij5dWGkrs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2022

Demir keert nu terug bij Rapid Wien, al is het maar de vraag of hij in eigen land aan de slag zal blijven. Tal van Europese subtoppers trokken eerder al aan zijn mouw.