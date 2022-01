🎥 Onuachu, the day after: Gouden Schoen verschijnt met kleine oogjes op de club

Gouden Schoen of niet, ook donderdag moest er getraind worden bij Racing Genk. Daar ontsnapte ook Paul Onuachu niet aan. Het social mediateam van Racing Genk volgde Onuachu tijdens zijn eerste werkdag als Gouden Schoen.

Op deze mistige donderdag arriveerde Paul Onuachu met kleine oogjes op de parking van KRC Genk. "Het was een heel korte nacht, ik heb maar twee uurtjes geslapen. Zwaar gefeest? Nee, ik had heel veel berichtjes te beantwoorden", aldus de Nigeriaanse goalgetter.

Op de teammeeting werd Paul Onuachu, Gouden Schoen in de hand, onthaald op luid applaus door zijn teamgenoten. De man van 34 doelpunten in 2021 bedankte in een speech zijn teamgenoten en de technische staf.

Onuachu voegde eraan toe dat het een emotionele rollercoaster is geweest voor hem. "Toen ik vanuit Afrika naar Europa trok, had ik nooit durven dromen dat ik topschutter zou worden en de Gouden Schoen zou winnen. Maar ik doe dit niet alleen. Iedereen loopt constant, ik doe gewoon mijn deel", aldus de Gouden Schoen.