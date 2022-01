Belgische coach neemt geen blad voor de mond: "Makelaars stoppen bestuursleden smeergeld toe om voor hun trainer te kiezen"

Tom Saintfiet is momenteel met Gambia aan de slag op de Afrika Cup. De Belgische coach kreeg nooit de kans om op het hoogste niveau in eigen land zijn kunnen te tonen. Hij weet zelf héél goed hoe dat komt.

B71 Sandur, Telstar, Al-Gharafa, de U17 van Qatar, BV Cloppenburg, FC Emmen, RoPS, Namibië, Zimbabwe, Shabab Al-Ordon, Ethiopië, Young Africans, Jemen, Malawi, Free State Stars, Togo, Bangladesh, Trinidad & Tobago, Malta en sinds 2018 Gambia. Het lijstje werkgever van Tom Saintfiet is héél exotisch.

“Ik heb de wereld gezien via het voetbal”, slaat de coach de nagel op de kop in Humo. “Al zou ik ook ooit eens in Latijns-Amerika willen werken. Dat is een blinde vlek op mijn palmares. Daar ben je een koning als je wint, maar moet je bij een verlies voor je leven vrezen. Ik hoop dat ik ooit die kans zal krijgen.”

Nochtans is er nog een opvallend detail: Saintfiet was nooit werkzaam in het Belgische profvoetbal. “In België gaat het om wie je kent en niet om wat je kunt. Makelaars stoppen bestuursleden smeergeld toe om voor hun trainer te kiezen. Voor mij hoeft het niet als het niet op een correcte manier kan.”