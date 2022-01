Ook Pro League reageert op Vanhaezebrouck: "Dat zal risico op uitbraken alleen maar doen dalen"

Hein Vanhaezebrouck haalde donderdag op zijn persbabbel uit naar Eleven Sports en de Pro League.

Vanhaezebrouck houdt Eleven Sports verantwoordelijk voor het niet stopzetten van de competitie, ondanks de besmettelijke omikronvariant. Het coronaprotocol van de Pro League noemde HVH dan weer “insane”.

De Pro League is alvast niet onder de indruk van de beschuldigingen van Vanhaezebrouck. “Dat protocol is opgesteld in overleg met Engelse en Nederlandse teamdokters en de virologen én is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Pro League, waar de clubs zelf in zetelen”, zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League, aan Het Nieuwsblad.

“We volgen de strategie van de overheid, door symptomatische mensen te testen. Maar voor niet-geboosterden zijn we zelfs strenger: die moeten zelfs elke week getest worden. Het spreekt voor zich dat we de clubs vrijlaten om tussentijds zelf te blijven testen. Dat zal het risico op uitbraken binnen hun kern alleen maar doen dalen.”