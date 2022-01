Oranje speelt in Amsterdam tegen België, twee zeer aantrekkelijke oefenduels ingepland

De nationale ploeg van Nederland zal eind maart tegen Denemarken en Duitsland een oefenwedstrijd spelen.

De wedstrijden worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Oranje speelt op zaterdag 26 maart tegen Denemarken. Op 29 maart is Duitsland de tegenstander.

“Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen. Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels”, zegt bondscoach Louis van Gaal.

“Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding.”

Tegen Polen en Wales zal Nederland in De Kuip spelen. De wedstrijd tegen de Rode Duivels op zondag 25 september vindt in de ArenA plaats.