Dimata uitgeschakeld in de Spaanse beker, Dendoncker wint met Wolves

Espanyol is uitgeschakeld in de Spaanse beker. Dimata en co verloren met 2-1 op bezoek bij Mallorca.

Landry Dimata stond in de basiself van Espanyol in de achtste finale van de Copa del Rey, op bezoek bij Mallorca. Takefusa Kubo, gehuurd van Real Madrid, zette Mallorca op een 1-0 voorsprong net na het half uur. Dimata bleef tijdens de rust in de kleedkamers. Abdon Prats zette de bordjes op het uur in evenwicht, maar enkele minuten later knalde Javi Puado de thuisploeg naar de overwinning. Premier League In de Premier League heeft Wolverhampton met 3-1 gewonnen van Southampton. Raul Jimenez zette met een strafschop de thuisploeg op voorsprong net voor rust. James Ward-Prowse zorgde voor de 2-1, nadat Conor Coady eerder voor de dubbele voorsprong had gezorgd. Dendoncker zag Adama Traore in de blessuretijd de eindstand op het bord zetten. Newcastle en Watford speelden 1-1 gelijk. Norwich won met 2-1 van Everton, waardoor ze even wegkomen van de laatste plaats. Die is nu voor Burnley, maar zij speelden vier matchen minder.