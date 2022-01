Stevige bedenking bij Gouden Schoen: "Wat als De Ketelaere voor Lang geëindigd was?"

De verkiezing van de Gouden Schoen werd gewonnen door Paul Onuachu, tot grote ergernis van Noa Lang.

Zowel Charles De Ketelaere als Noa Lang van Club Brugge hadden evenveel als Paul Onuachu van Racing Genk gerekend op eindwinst in de verkiezing van de Gouden Schoen.

Charles De Ketelaere verwerkte de teleurstelling in alle stilte, terwijl Noa Lang dat met veel uitleg moet doen. Elk zijn manier van doen, zo ziet ook sportpsycholoog Jef Brouwers.

Maar volgens analist Franky Van Der Elst had het ook op een totaal ander scenario kunnen uitdraaien en de vraag was dan ook geweest hoe Lang op die situatie had gereageerd.

“Als Lang op de eerste plaats was geëindigd, was er volgens mij geen probleem geweest”, zegt Van Der Elst aan Het Nieuwsblad. “Maar stel dat De Ketelaere hem had gewonnen, hoe had Lang dán gereageerd? Misschien is het voor Club wel beter zo.”