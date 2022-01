Manuel Benson geeft hilarisch interview over wat hij deed na covid-besmetting

Manuel Benson was in de eerste helft van de match van Antwerp tegen Charleroi weer beslissend met een assist.

Het was voor Benson al de vijfde assist in vier matchen, zo becijferde Eleven Sports. Reden genoeg om hem tijdens de rust voor de camera te halen.

“Het was moeilijk, we zaten een tijdje zonder wedstrijden, maar zitten nu weer in het ritme”, zei het goudhaantje van Antwerp tijdens de rust van de match tegen Charleroi.

Ook na zijn covid-besmetting is alles goed gegaan. “Ik ben naar de zonnebank geweest, heb een kappertje gedaan en zo voel ik me helemaal goed”, klonk het voor de camera's van Eleven Sport.