Decimeert 'Propere Handen' de bestuurstop van de ploegen in 1A? Bij veroordeling van 'juridische entiteit' aangesloten bij de club krijgen ze geen licentie

De zaak 'Propere Handen' kan straks de bestuurstop van de 1A-clubs decimeren. Bij de 56 mensen die het federaal parket wil vervolgen zitten heel wat nog actieve bestuursleden. Indien zij veroordeeld worden, riskeert hun club degradatie. Dat staat letterlijk in het bondsreglement.

In het bondsreglement staat duidelijk gestipuleerd dat een club geen licentie krijgt als “een verbonden juridische entiteit minder dan drie kalenderjaren voor de licentieaanvraag is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming”. De zaak Propere Handen draait vooral daarrond.

Onder de 56 die vervolgd zullen worden zitten ook actieve bestuursleden van Club Brugge, AA Gent, Charleroi, Racing Genk, KV Kortrijk en Standard. Die moeten zich dus zorgen maken. Anderlecht, Racing Genk, KV Mechelen, KV Oostende, Oud-Heverlee Leuven en Waasland-Beveren weinig of niet, want daar gaat het om voormalige bestuursleden.

Juridische entiteit

Club-voorzitter Bart Verhaeghe, Club-manager Vincent Mannaert, AA Gent-manager Michel Louwagie, Standard-voorzitter Bruno Venanzi, Charleroi-directeur Mehdi Bayat en KV Kortrijk-manager Matthias Leterme worden vervolgd voor valsheid in geschrifte. Net als Pierre-Yves Hendrickx (gerechtigd correspondent Charleroi en rechterhand van Bayat), Filip Aerden (financieel directeur Genk) en Genk-bestuursleden Herman Nijs en Herbert Houben. Ook zij worden in het reglement genoemd als verbonden juridische entiteit.

Dat betekent dat ze bij een veroordeling afstand moeten nemen van de club of die krijgt geen licentie meer en moet naar eerste amateur. Voor ploegen als Club Brugge of Standard zou dat betekenen dat Verhaeghe of Venanzi nog minder dan 10 procent van de aandelen mag bezitten. Plus ze mogen geen officiële functie (eigenaar/hoofdaandeelhouder/voorzitter) meer bekleden op het moment van de eventuele veroordeling.

Niet onbelangrijk om op te merken: er is geen beroep mogelijk tegen een veroordeling, weet HLN ons vandaag te vertellen. "Omdat François De Keersmaecker, ex-voorzitter van de Belgische Voetbalbond en een van de verdachten, plaatsvervangend rechter is bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. In dat geval wordt er meteen in eerste en laatste aanleg berecht, en is een eventuele veroordeling dus definitief", staat er in de krant.

Pro League

De Pro League buigt zich vandaag ook over het lot van Mannaert en Louwagie, die een prominente rol spelen binnen het bestuur van de Pro League. Kunnen de twee nog verder functioneren? Zeker nu Mannaert samen met Wouter Vandenhaute de opdracht gekregen heeft de Pro League ad interim te leiden.