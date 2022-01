🎥 Thibaut Courtois pakte uit met geweldige save op penalty: "Als ze die hadden gescoord..."

Real Madrid leek tegen Bilbao naar een gemakkelijke overwinning in de Spaanse Supercup, maar had Thibaut Courtois nodig om erger te voorkomen.

Bij een 0-2-tussenstand kreeg Real Madrid een penalty tegen en moest het met zijn tienen verder. Courtois stopte de strafschop op magistrale wijze.

Courtois besefte zelf ook dat hij een belangrijk deel in de zege had. “Als ze de strafschop hadden gescoord, waren er nog 7 à 8 minuten over. En dat zouden moeilijke minuten geworden zijn, want met een mannetje meer zouden ze iedereen naar voren hebben gestuurd.”

Dat maakte het belang van deze trofee dan ook groot voor de nationale doelman. “Als het 2-2 werd, zou het ook lastig zijn geweest met tien man in de extra tijd. Ik ben dus heel blij met deze trofee.”