Yari Verschaeren geniet aandacht van Italiaanse topclub

Yari Verschaeren geniet aandacht uit Italië. AC Milan zou interesse hebben om het jeugdproduct van Anderlecht te halen.

Yari Verschaeren is aan een zeer degelijk seizoen bezig bij Anderlecht. In de competitie wist hij al vijf keer te scoren en gaf hij ook al vier assists. In de Conference League trof hij ook twee keer raak en gaf hij één assist. Ook in de Beker van België wist het 20-jarige wonderkind twee assists af te leveren. Deze knappe prestaties van Verschaeren hebben de aandacht getrokken van grote Europese clubs. De Italiaanse topclub AC Milan, waar ook ex-Anderlechtspeler Alexis Saelemaekers aan de bak is, zou geïnteresseerd zijn om Verschaeren aan te trekken.

Volgens Calciomercato zou de naam van de 20-jarige Belg al enkele keren gevallen zijn in de bestuurskamer van AC Milan. De jonge middenvelder, dit weekend nog doelpuntenmaker in de wedstrijd tegen Standard, heeft een zeer aantrekkelijk profiel voor de Italiaanse grootmacht. AC Milan zou nog steeds geïnteresseerd zijn in Verschaeren en zou zelfs overleggen met Anderlecht over een eventuele overname. De krant benadrukt dat de Belg zeker tot het einde van dit seizoen in Lotto Park moet blijven, tenzij er een grote verrassing komt... Om hem te kunnen halen zullen de Rossoneri minstens tussen de 10 en 15 miljoen euro op tafel moeten leggen.