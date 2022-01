Antwerp doet beter dan vorig jaar, maar boekt opnieuw meer dan 10 miljoen euro verlies

In het seizoen 2020-2021 leed Antwerp een verlies van 10,4 miljoen. Dat is al minder dan het seizoen ervoor.

Antwerp leed opnieuw meer dan 10 miljoen euro verlies (10,4 miljoen om exact te zijn). Dat is wel al beter dan in het vorige boekjaar, waar de club van voorzitter Paul Gheysens een verlies van 14,8 miljoen leden. Paul Gheysens deed al meerdere malen een kapitaalinjectie in de club, en dat lijkt ook heel hard nodig te zijn.

Een van de redenen voor het nieuwe verlies zijn de gestegen personeelskosten. Ook een gebrek aan uitgaande transfers die geld in het laatje zouden kunnen brengen zorgt ervoor dat Antwerp opnieuw verlies maakt. Sinan Bolat, Dino Arslanagic en Kevin Miralas vertrokken bijvoorbeeld alle drie transfervrij.