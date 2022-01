Beloften: Genk wint Limburgse derby, winnend Anderlecht ziet Delcroix wederoptreden maken, AA Gent loopt blauwtje tegen KV Mechelen

Ook de beloftencompetitie werd maandagavond weer op gang getrapt. Daarin lieten koplopers Racing Genk en Anderlecht geen steek vallen. AA Gent deed dan weer een erg slechte zaak in de strijd om de top vier, die recht geeft op een ticket voor 1B volgend seizoen.

Anderlecht-Cercle Brugge: 3-0

Anderlecht nam al in de eerste helft afstand van Cercle Brugge. Agyei opende de score, op slag van rust scoorde Arnstad twee keer in evenveel minuten. Nog meer goed nieuws voor paars-wit: Hannes Delcroix maakte zijn wederoptreden na een zware blessure. De Rode Duivel speelde 76 minuten.

STVV-Racing Genk: 0-2

Genk-coach Hans Somers moest sleutelen aan zijn elftal, maar de Genkse jonkies haalden het in de Limburgse derby op Stayen. El Khannouss opende de score, in de slotfase nam de ingevallen Cuypers alle twijfels weg.

Club NXT-OHL: uitgesteld

Het duel tussen Club NXT en OHL werd uitgesteld naar een latere datum door verschillende coronabesmettingen bij de Leuvenaars.

Geen Club NXT U21 - OHL U21 vanavond. ❌



Door verschillende Covid besmettingen bij OHL kan de wedstrijd van vanavond niet doorgaan. #ClubNXT #NXTOHL pic.twitter.com/awj1V6ZG1l — ClubNXT (@ClubNxt) January 17, 2022

Antwerp-Standard: 0-1

In een evenwichtige partij kon Standard-spits Labila een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt van de partij zorgen. Pierre Dwomoh, die de voorbije weken veel speeltijd kreeg in het A-elftal, was aanvoerder bij Antwerp en stond negentig minuten tussen de lijnen.

AA Gent-KV Mechelen: 1-2

AA Gent begon 2022 met een valse noot. De Buffalo's, die in de running zijn voor de top vier, lieten zich in eigen huis ringeloren door hekkensluiter KV Mechelen. De ploeg van Emilio Ferrera, met aanvoerder Jordan Botaka, stapte met een 1-2-nederlaag van het terrein.

Zulte Waregem-Charleroi: 1-0

Stand

1. Racing Genk 10-28

2. Anderlecht 10-28

3. Standard 12-25

4. Club NXT 9-19

5. AA Gent 11-18

6. Charleroi 11-14

7. Zulte Waregem 12-13

8. STVV 11-11

9. OHL 10-10

10. Cercle Brugge 12-9

11. Antwerp 12-8

12. KV Mechelen 12-5