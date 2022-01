Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Propere Handen: "Ik heb niets te verbergen"

De voorbije dagen werd KAA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck geregeld in verband gebracht met het dossier Propere Handen. Hij heeft het gehad en maakt duidelijk dat hij niets te verbergen heeft.

De afgelopen dagen werd KAA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck geregeld genoemd in het dossier Propere Handen. Er werd gezegd dat Vanhaezebrouck betalingen zou ontvangen hebben in het zwart door opgezette constructies door spelersmakelaar Mogi Bayat. "Die insinuaties zijn volledig uit de lucht gegrepen. Ik werd voor deze feiten ook niet in verdenking gesteld, noch ondervraagd. Voor het overige werk ik volledig en transparant mee met de autoriteiten. Ik heb niets te verbergen”, maakte Vanhaezebrouck duidelijk op de persconferentie.

“Ik werd en word door KAA Gent overigens zeer correct en marktconform vergoed. De bedragen die in de pers worden genoemd, zijn eenvoudig onjuist en leiden dan ook tot misleidende berichtgeving", gaat de trainer van KAA Gent verder. "Hoe de heer Bayat zijn zakelijkheden regelt, heeft met mij uiteraard niets te maken. Tot slot, wens ik ook aan te geven dat ik het ten stelligste betreur dat er blijkbaar personen zijn, die het nodig vinden om hun beroepsgeheim te schenden, door gegevens uit een strafdossier te lekken waarin ik helemaal niet betrokken ben, louter en alleen om wat media-aandacht te krijgen”, besluit een duidelijk op zijn tenen getrapte Vanhaezebrouck.