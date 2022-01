Vriendin van Dante Vanzeir draagt duidelijk de broek: "Die volgorde zint me wel"

Dante Vanzeir is sinds 6 maand samen met Raphaëlla Deuringer. Zij kijkt al helemaal uit naar een bijzondere transfer.

De 22-jarige Deuringer verdient haar strepen als influencer en realityster. Al heeft ze zelf nog veel verlangens die ook de carrière van Dante Vanzeir mogen beïnvloeden.

“Weet je wie ik gewéldig vind? Kat Kerkhofs”, reageert Deuringer bij Humo. “Ik had Dante op het hart gedrukt dat hij tegen Dries Mertens moest zeggen dat ik zo'n fan ben van haar, maar dat wilde hij niet.”

En dus moet Vanzeir naar Zuid-Italië voor een transfer. “Dante moet wél voor Napoli tekenen als hij ooit de mogelijkheid krijgt: dan worden Kat en ik vast beste vriendinnen. Als ze hoort hoe ik over haar praat, gaat ze denken dat ik gek ben, hè?”

Wie de broek draagt is alvast duidelijk. “Maar weet je wat ik nog het meest inspirerend vind aan haar? Dries Mertens is intussen de man ván geworden, in plaats van omgekeerd. Die volgorde zint me wel.”