Van het profpeloton naar... Anderlecht: "Het doet deugd om mijn zonen veel vaker te zien"

In 2019 stopte Kenny Dehaes met koersen, waarna hij masseur werd bij de wielerformatie Alpecin-Fenix. Enkele maanden geleden stapte Dehaes over naar Anderlecht.

"Vorig jaar deed ik twee grote rondes en heb ik meer dan tweehonderd dagen niet thuis geslapen. Wanneer ik thuiskwam, voelde ik me een vreemde. Ik dreigde een groot deel van de opvoeding van mijn zonen te missen en voelde mij schuldig ten opzichte van mijn vrouw", vertelt Dehaes in Het Nieuwsblad. "Nu zie ik mijn twee zonen veel vaker en dat doet deugd."

Sinds enkele maanden is Kenny Dehaes immers actief als masseur bij Anderlecht, de club waarnaar hij als jonge snaak vaak ging kijken. Afgelopen weekend was hij voor het eerst aanwezig voor, tijdens en na de wedstrijd.

"Het is mijn taak om de vier kinesisten te ondersteunen tijdens de massages voor en na de match. De massages bij voetballers zijn korter maar intensiever. Je moet veel harder knijpen in de spieren. Daarnaast hou ik me bezig met mobilisatieoefeningen en het maken van de recupshakes."