Beerput gaat nu helemaal open, ook fiscus roert zich en eist al minstens tien miljoen euro terug van teams uit JPL

Het worden donkere tijden voor het Belgisch voetbal. Nadat het Belgisch rechtssysteem in gang is geschoten in Operatie Propere Handen doet nu ook de Belgische fiscus dat.

De Bijzondere Belastingdienst (BBI) is de volgende entiteit die werk maakt van het Belgisch voetbal. De belastingsinspectie gaat alle deals van de voorbije jaren controleren. Tien miljoen euro Er staan ondertussen al minstens 80 dossiers open en die zouden volgens Het Laatste Nieuws al voor boetes en terugvorderingen zorgen van minstens tien miljoen euro. De verschillende betrokken clubs uit de Jupiler Pro League zullen dus sowieso in de buidel moeten tasten, nog los van eventuele licentieproblemen door betrokken managers of bestuursleden.