Italiaanse kritiek op Blessin die Standard weigerde omdat hij geen brandweerman is: "Verkeerde moment"

Alexander Blessin besliste woensdag om KV Oostende achter zich te laten en tekende voor twee jaar bij het Italiaanse Genua. Gemakkelijk wordt het alleszins niet voor Blessin. Op korte tijd moet hij een stevige verandering bij Genua teweegbrengen.

Het is ook opmerkelijk dat Blessin die keuze maakte, want toen Standard bij hem kwam aandringen liet hij weten geen brandweerman te zijn.

Maar dat is nu precies wat hij bij Genua moet doen. In enkele weken tijd moet hij de ploeg weghouden van de laatste drie plaatsen. De achterstand op een plaats die recht geeft op het behoud is momenteel zes punten.

Ook in Italië is er veel twijfel over Blessin. Niet over zijn kwaliteiten, maar wel over de timing van de transfer. "Het is een intrigerende keuze, maar het probleem is dat een dergelijk project in de zomer begonnen moet worden. Niet in januari, wanneer de ploeg bij wijze van spreken al in Vietnam zit", schrijft Tuttomercatoweb. "Ik heb mijn twijfels bij de timing. Blessin is de juiste keuze, maar op het verkeerde moment."