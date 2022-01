Ancelotti dolblij met winning goal van Hazard: "Wedstrijd die me het meest gelukkig maakt dit seizoen"

Eden Hazard zorgde met een doelpunt in de verlengingen dat Real Madrid naar de kwartfinale van de Copa del Rey gaat.

Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor de Koninklijke op bezoek bij Elche CF. Madrid kwam op achterstand, maar bankzitters Isco en Hazard keerden de situatie om.

“Hazard en Isco hebben de wedstrijd gewonnen voor ons. Ze verdienen soms wel om meer te spelen. Maar ze stelden zich altijd heel professioneel op. We proberen ze gemotiveerd te houden door een goede relatie te onderhouden, ze te behandelen als mensen en niet enkel als voetballers”, zei Ancelotti op de persconferentie.

“Dit is de wedstrijd die mij het meest gelukkig maakt van het hele seizoen. Ik had de spelers gewaarschuwd dat het een lange en moeilijke partij kon worden en ze klaar moesten zijn. Dit is een bijzondere spelersgroep. Ze vechten tot het laatste fluitsignaal en tonen een geweldig karakter.”