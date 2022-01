Felice Mazzu begint met Union aan loodzwaar vierluik: "Het doel? Op de eerste plaats staan na deze vier wedstrijden"

Union begon voortvarend aan 2022 met een ruime overwinning in de 'aparte' wedstrijd tegen Seraing. De ploeg van Felice Mazzu krijgt de komende weken achtereenvolgens Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp voorgeschoteld. "Mentaal zijn we er klaar voor", klinkt het bij de leiders.

"Op mentaal vlak zijn we klaar voor deze vier zware wedstrijden. We moeten niet te ver vooruit liggen kijken. Het is een doel om na deze vier wedstrijden op de eerste plaats te staan", aldus Mazzu bij Het Nieuwsblad. "Maar zelfs als dat niet lukt, is dat geen ramp. Druk is er zeker niet. Zelfs als we vier keer op rij verliezen, staan we nog steeds in de top vier."

Zondag ontvangt Union Racing Genk, de ex-club van Felice Mazzu. In de heenwedstrijd leek Union af te stevenen op een nederlaag, maar met zijn tienen knokten de Brusselaars zich diep in blessuretijd naar een gelijkspel. "We verwachten deze keer een ander Genk. Ze beschikken over heel veel individuele kwaliteiten en zitten in de goede flow met de nieuwe trainer."

"Tegelijkertijd hebben we zeker geen schrik. We zijn ons bewust van onze eigen kwaliteiten. We gaan elke wedstrijd voor de drie punten, dus ook deze", besluit Mazzu.