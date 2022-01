🎥 Geëmotioneerde Alexander Blessin zegt KVO-fans vaarwel: "Het was een mooie rit, hopelijk keer ik op een dag terug om afscheid te nemen"

Woensdagavond kwam het nieuws van het vertrek bij Alexander Blessin bij KV Oostende als donderslag bij heldere hemel. Serie A-club Genoa betaalde de opstapclausule van twee miljoen, waardoor de sympathieke Duitser na achttien maanden afscheid neemt van de Kustboys.

Alexander Blessin leidde donderdag al zijn eerste training in Italië. Via de sociale mediakanalen van KV Oostende nam Blessin afscheid van de fans van de Kustboys.

De Duitser vertelde hoe zijn overgang naar Genoa plots in een stroomversnelling geraakte. Een geëmotioneerde Blessin had daarna nog mooie woorden over voor KV Oostende, waar hij een naar eigen zeggen fantastische tijd beleefde. "Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun, het was aan heel mooie rit. Hopelijk kan ik op een dag terugkeren om afscheid te nemen van de spelers en fans."