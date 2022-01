Wouter Vrancken zet Tom Caluwé aan het werk: "Centraal achterin mag er iets bij, want we lieten onze beste verdediger vertrekken"

De coronaperikelen zijn eindelijk voorbij bij KV Mechelen. Iedereen, inclusief doelmannen Coucke en Wenssens, is intussen teruggekeerd uit quarantaine. Zondag kan KV Mechelen eindelijk écht beginnen aan 2022, met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht.

"Het is een goede zaak dat iedereen vandaag terug op training was. De volgende stap is kijken wie wat aankan. Sommigen hadden geen last, terwijl sommigen echt ziek waren", vertelt Vrancken aan GvA. "Wel is het een feit dat sommige spelers na de winterstage een stap achteruit hebben gezet. We doen er hoe dan ook alles aan om zo klaar mogelijk te zijn voor zondag."

KV Mechelen liet de afgelopen weken Joachim Van Damme, Sheldon Bateau en Igor de Camargo vertrekken. Met huurling Dries Wouters kwam er voorlopig slechts een nieuwkomer bij. Wouter Vrancken maakt zich geen zorgen, maar laat weten dat versterking welkom is. "Het vertrek van Igor kunnen we opvangen, daar hebben we nog wel wat overschot. Achterin zitten we niet 'dik' in de spelers. Met Bateau hebben we onze beste verdediger van dit seizoen laten vertrekken."

"Als we onze ambities willen blijven realiseren, dan zullen we op zijn positie toch iemand moeten bijhalen", besluit Vrancken.