Hendrik Van Crombrugge ziet dat Anderlecht stappen heeft gezet: "Anderlecht geen prijs door de verdediging? Te kort door de bocht"

De late gelijkmaker van Standard op de vorige speeldag kwam hard aan in het Lotto Park. Die bladzijde is intussen omgedraaid bij Hendrik Van Crombrugge en co, die zich opmaken voor het duel in en tegen KV Mechelen.

Al te lang wil Van Crombrugge niet meer blijven stilstaan bij die match tegen Standard, maar de doelman van Anderlecht beseft dat het niet de eerste keer was dat Anderlecht zichzelf tekort deed. "Het maakt deel uit van het voetbal, hoe frustrerend het ook is. Aan ons om eruit te leren. En laat de negativiteit nu vooral niet overheersen: we hebben alles nog steeds in eigen handen", aldus Van Crombrugge in HLN.

"We hebben een heel uitgebalanceerde kern. Jongens met snelheid, die in de bal kunnen komen, die tussen de lijnen kunnen lopen. Het gevaar komt van overal bij ons. Bovendien zit er meer maturiteit in de kern. Dat alles maakt dat we ons niet verstoppen. We geloven in een prijs."

Met 'slechts' vijf clean sheets hinkt Anderlecht wat achterop ten opzichte van de andere topploegen. Iets wat Van Crombrugge als geen ander beseft. "We hebben te vaak doelpunten weggegeven, dat heeft ons punten gekost. Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat Anderlecht geen prijs kan pakken door de verdediging. Zolang we progressie blijven boeken, mogen we het hoogste ambiëren. En trouwens, als we kampioen worden zonder clean sheets, ben ik nog steeds een tevreden doelman", knipoogt Van Crombrugge.