Kompany houdt nog rekening met vertrek: "In de toekomst moet er wel stabiliteit komen"

Momenteel zijn er veel geruchten rond Anderlecht, maar er is nog niets concreet geworden. Enkel Mehssatou is intussen vertrokken. Maar Vincent Kompany houdt ook nog rekening met andere mogelijke vertrekkers.

Verschillende spelers werden al in het buitenland geciteerd, maar voorlopig kan Anderlecht de boot afhouden. Idealiter houden ze deze winter hun hele kern samen. "Op lange termijn is de stabiliteit van de kern een voorwaarde om competitief te zijn", aldus Kompany.

Maar er is ook de korte termijn en ondanks de nieuwe kapitaalsinjectie staan de financiën van Anderlecht er nog steeds niet zo goed voor. "Dat is de realiteit en daar gaan we niet over klagen. We doen het ermee. We gaan die situatie niet als iets negatiefs beschouwen, maar als een etappe die we doormoeten."