🎥 Hervé Koffi is niet alleen een uitstekende doelman, maar ook een acrobaat

Dat Hervé Koffi een fantastische doelman is dat heeft hij al laten zien. Sinds vandaag op de Africa Cup of Nations weten we ook dat hij een echte acrobaat is.

Burkino Faso speelde vandaag in de 8ste finales van de Africa Cup of Nations tegen Gabon. Na 90 minuten stond de stand 1-1. In de verlengingen werd niet meer gescoord dus moest de wedstrijd beslist worden aan de hand van strafschoppen. In de strafschoppenreeks stopte de doelman van Sporting Charleroi de 4de penalty van Gabon. Toen zijn landgenoot Ismahila Ouédraogo de beslissende strafschop binnenschoot liet de doelman een knap staaltje van acrobatie zien. Sporting Charleroi was mee heel bij voor de doelman, al hopen ze wel dat hij zich niet blesseert met zijn kunsten. Dis, @hkkoff, on est hyper content pour toi et le Burkina Faso 🇧🇫... Mais évite de te blesser, s'il te plait 😅🤣#RCSC #Bravo #MaisFaisGaffe pic.twitter.com/2Yt2v9Qy6p — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 23, 2022