Dit is ons 'Team van 2021'

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. En terwijl 2022 begonnen is, blikken we graag nog even terug op 2021 ook.

Doel

Simon Mignolet won de prijs voor beste doelman op de Gouden Schoen, maar er waren nog doelmannen die het goed deden in 2021. Zo heeft Jean Butez helemaal zijn draai gevonden en zeker dit seizoen al veel punten opgeleverd aan The Great Old met zijn 91 reddingen - niemand deed beter.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie interessante spelers. Munoz is al het hele jaar top bij Genk en zo van belang in onder meer de bekerwinst, terwijl Ngadeu de meest constante Buffalo was de voorbije twaalf maanden en Gomez als aanwinst nu al enorm zijn klemtoon legt bij Anderlecht.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Club Brugge-toppers De Ketelaere en Vanaken, terwijl Rob Schoofs een metronoom is op het middenveld van KV Mechelen dat dichter dan ooit aanleunt bij de topclubs.

Aanval

Op de flanken posteren we woelwater Ito, die vaak van belang was voor Genk, en Noa Lang - toch wel dé man van Club Brugge in goede tijden. In de spits kunnen we niet naast Gouden Schoen Onuachu en Union-spits Undav, die zowel in 1B als in 1A

Dat levert dan onderstaand elftal op: