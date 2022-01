🎥 Ook in België heldere uitleg van de ref na omstreden fase zoals in PSV - Ajax ? Van Steven Defour mag het alvast

Steven Defour is er voorstander van dat er in België, net als in Nederland, een heldere uitleg van de ref zou komen wanneer er zich een zeer omstreden fase voordoet. Het zou de teleurstelling bij één van de betrokken partijen misschien niet wegnemen, maar wel voor meer begrip zorgen.

Commotie was er bij onze noorderburen tijdens de topper PSV - Ajax. Mazraoui bezorgde met zijn doelpunt Ajax de overwinning, terwijl voorafgaand er op leek dat zijn ploegmaat Blind met de bal buiten zijlijn was gegaan. Bij de thuisploeg waren ze dan ook woest dat de treffer werd goedgekeurd.

Bij ESPN gaf scheidsrechter Danny Makkelie wel een heldere uitleg hoe de communicatie met de lijnrechter en met de VAR verlopen was tijdens deze fase. Ook geeft hij aan waarom hij zelf niet naar het scherm ging kijken. Het zal de onvrede in Eindhoven er niet minder op maken, maar het is wel een heel andere aanpak dan in de Belgische competitie.

Steven Defour laat op Twitter weten dat hij het een 'topuitleg' vindt. "Mag ook in België", voegt de assistent-coach van KV Mechelen eraan toe. In België is het de gewoonte dat het Referee Department zich uitspreekt over controversiële fases.