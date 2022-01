Schiet Antwerp nog in actie tijdens deze wintermercato? "Hoeft niet per se"

Antwerp hield zich vooralsnog gedeisd op de transfermarkt. Niet onlogisch, want Antwerp beschikt over een brede kern en is bovendien nog maar op één front actief.

Brian Priske is alvast nog niet gaan aankloppen bij Sven Jacques voor versterkingen. "Voor mij moet er niet per se iemand bijkomen, maar ik sluit niets uit", vertelt Priske aan HNB. "Vergeet niet dat er in de zomer al een heleboel nieuwe spelers zijn gekomen. Ik heb het gevoel dat de spelers elkaar eindelijk beter leren kennen. En ik ben ook tevreden met de kern waarover ik op dit moment kan beschikken."

Toch lijkt de linksachterpositie de achilleshiel van dit Antwerp. Antwerp haalde Sam Vines (22) voor die positie, maar de Amerikaanse international kon tot dusver nauwelijks overtuigen. Bovendien lag hij ook een tijdje in de lappenmand. "Sam kreeg inderdaad al veel kritiek te verduren, maar hij kan dat hebben. Hij is een goeie jongen, erg professioneel ook", aldus Priske.

"Vergeet niet dat hij van een ander continent komt, in een nieuwe competitie. Hij verwacht meer van zichzelf, ik overigens ook. Ik heb het gevoel dat zijn prestaties de laatste weken in stijgende lijn gaan. Hij mist nog die vijf à tien procent vertrouwen in zichzelf. Komt dat er nog bij, dan ben ik ervan overtuigd dat het helemaal goed komt met hem. Sam is snel en beschikt over een schitterende linkervoet."