Alexander Blessin blaast carrière van Zinho Vanheusden nieuw leven in

De komst van Alexander Blessin bij Genoa was meteen ook goed nieuws voor Zinho Vanheusden die in de basiself stond.

Alexander Blessin verliet KV Oostende voor Genoa in de Serie A. René Vandereycken volgt de wedstrijden van zijn ex-ploeg in de Serie A op de voet.

“De intensiteit, agressiviteit en het enthousiasme waarmee ze in hun eerste match onder Alexander Blessin speelden, had ik dit seizoen nog niet gezien”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hoewel ze met een punt tegen Udinese (0-0) niet veel opschieten, klonk het bij de spelers dat ze nooit onderin hadden gestaan als ze van bij het seizoensbegin zo hadden gespeeld. Blessin had na zijn plotse overstap van KV Oostende niet meer dan twee à drie dagen met zijn nieuwe spelersgroep en dus is het straf dat hij ze ineens met zoveel druk naar voor heeft kunnen laten voetballen.”

Ook voor Zinho Vanheusden is de coacheswissel meer dan meegenomen. Hij kreeg meteen een basisplaats en speelde de volle 90 minuten. Blessin ging met vier in plaats van drie verdedigers spelen. “Zinho Vanheusden speelde als meest linkse van de twee centrale verdedigers en was nagenoeg foutloos. In de eerste minuten dook bij voorin op en kopte hij een bal goed voor doel, wat een uitstekende kans opleverde.”

“In een close-up was te zien hoe Vanheusden ging overleggen met Blessin. Aangezien Vanheusden zowel het Engels als het Italiaans beheerst, kan hij een belangrijke rol spelen in de communicatie vanop de bank.”