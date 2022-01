Top&Flop Beerschot, Standard en Union vs Club Brugge, Seraing, #KVKEUP en #CHAGNT

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP De beer leeft nog (een beetje?) Voor Beerschot zijn het belangrijke weken. Wil het zich nog redden, dan is het nu echt wel van moeten. Tegen OH Leuven werd een eerste stapje gezet. Eindelijk kon het nog eens vlot de weg naar doel vinden, terwijl het achterin ook geweldig goed ging. Lemos en Radic waren de toonbeelden van de hoop. Het Luikse plan Standard is ook nog niet helemaal afgeschreven. Tegen Club Brugge kwam het met een plan en dat leverde uiteindelijk een punt op. © photonews De Rouches zien Elsner stilaan zijn stempel drukken. Als dat voor stabiliteit kan zorgen de komende maanden, is er misschien volgend seizoen weer wat mogelijk in de Vurige Stede. Het kampioenengeluk? Union blijft ondertussen de punten maar sprokkelen, nu ook in de thuiswedstrijd tegen Genk - later deze week volgen nog Club Brugge en Anderlecht. Een strafschop krijgen in minuut 99? Dat zou ook stilaan zomaar het kampioenengeluk kunnen worden, al was het voetbal ook gewoon prima. FLOP Geen Luiks plan Geen Luiks plan Terwijl Standard het niet slecht doet in het voetbal, is het bij Seraing nog steeds krot en mot. Ook bij STVV werd verloren. 0 op 21, dat zijn geen cijfers waarmee je graag naar huis komt. En het niveau is er eigenlijk ook helemaal naar. Weinig spektakel Ook wedstrijden als Kortrijk - Eupen en vooral Charleroi - Gent hadden (net als STVV - Seraing) dit weekend heel erg weinig om het lijf. En zo blijven we toch enigszins hopen op beterschap de komende weken. Bij vele ploegen was er ook duidelijk een fysiek probleem - de coronacrisis hakt er op in. Club onder druk Het voetbal was zeker niet slecht, maar Club Brugge blijft moeite hebben om te scoren. En dus is het stilaan alle hens aan dek. Thuis tegen Union moet eigenlijk gewonnen worden, want de kloof tussen beide ploegen is nu toch al negen punten.