Kopzorgen voor Antwerp? Twee sterkhouders moeten geblesseerd naar de kant in wedstrijd tegen STVV

Antwerp raakte dinsdagavond niet voorbij STVV en daar kwam nog eens extra slecht nieuws bij, want zowel Manuel Benson als Ritchie De Laet moesten geblesseerd naar de kant. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessures zijn.

Iets voor het rustsignaal liet Benson aan de bank weten dat hij niet meer verder kon. Het leek niet echt om een blessure door contact met de tegenstander te gaan, maar de vleugelaanvaller moest het veld verlaten. Miyoshi werd zijn vervanger.

In de tweede helft werd het nog erger voor Antwerp, want ook Ritchie De Laet moest de wedstrijd vroegtijdig staken. Hij probeerde nog even verder te spelen, nadat hij een probleem kreeg aan zijn voet na een duel, maar enkele minuten later ging de verdediger toch naar de kant voor Bataille.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessures zijn, maar ze komen wel op een slecht moment voor Antwerp. Er komt namelijk een drukke week aan met wedstrijden tegen KAA Gent, KV Kortrijk en een kraker tegen Union.