Kwartfinalisten bekend: Deze 12 JPL-spelers (+1 Belg) strijden om Afrika Cup

Woensdagavond zijn de laatste achtste finales van de Afrika Cup afgerond. Een overzicht:

De laatste twee landen die zich konden kwalificeren waren Egypte en Equatoriaal Guinea. Egypte, met Mo Salah als sterspeler voorop, versloeg Ivoorkust na strafschoppen. Guinea deed hetzelfde tegen Mali nadat beide wedstrijden op 0-0 waren geëindigd.

En dat zorgt ervoor dat nog maar liefst 13 Jupiler Pro League-spelers in de running zijn om de trofee te winnen. Van de 25 aanwezige spelers uit de Belgische competities zeker geen slechte balans.

De blikvanger in de kwartfinale is ongetwijfeld Egypte-Marokko. Twee Noord-Afrikaanse landen tegen elkaar met een grote voetbalhistorie. Bij Marokko spelen met Amallah (Standard), Tissoudali (AA Gent) en Chakla (OH Leuven) drie JPL-spelers.

Een ander interessant duel is dat tussen Gambia en thuisland Kameroen. De Kameroeners kunnen rekenen op Collins Fai (Standard) en Michael Ngadeu (AA Gent) in de defensie terwijl Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) op de bank zit. Bij Gambia zitten ook veel Belgische tinten, te beginnen met bondscoach Tom Saintfliet. Verder spelen er met Jallow (Seraing) en Marreh (AA Gent) steevast twee JPL-spelers terwijl Badamosi (KV Kortrijk) op de bank zit.

Burkina Faso probeert dan weer de halve finales te bereiken met Hervé Koffi (Charleroi) in doel en Tapsoba (Standard, veelal in de tribune bij Burkina Faso). Daarvoor moet het wel voorbij Tunesië, dat in de achtste finale topfavoriet Nigeria uitschakelde.

In het laatste duel in de kwartfinales neemt een ander topfavoriet, Senegal, het op tegen Equatoriaal Guinea. Senegal heeft Abdoulaye Seck (Antwerp) mee opgenomen in de selectie terwijl Equatoriaal Guinea geen spelers heeft met een JPL-achtergrond momenteel.