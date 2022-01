Loïs Openda ziet terugkeren naar Club Brugge helemaal zitten, maar hoopt op beter

Loïs Openda wordt ook dit seizoen door Club Brugge verhuurd aan het Nederlandse Vitesse. Hij scoorde deze jaargang al elf goals.

Openda voelt zich goed bij Vitesse, maar aast wel op een transfer. Volgende zomer moet het zeker prijs zijn voor de huurling van Club Brugge. “Na dit tweede seizoen voel ik me klaar voor de volgende stap”, zegt Openda aan Voetbal International.

Hij moet terug naar Brugge, omdat hij nog een contract heeft dat loopt tot 2024, maar wil natuurlijk liever meer. “Als er een kans is om een transfer te maken naar een betere club dan zou dat een mooie optie zijn. Het is een goed moment wellicht om me te verkopen.”

Openda ziet een terugkeer naar blauwzwart echter ook zitten. “Terug naar Brugge is overigens ook geen probleem. Ik kwam naar Vitesse om mijn carrière te starten en nu ben ik onderweg.”

“Interesse komt op gang, ik hoop op veel clubs. Ik ga er goed over nadenken. Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en ga maar door. Ik wil een goede keuze maken.”