Cercle Brugge laat aanvaller terugkeren naar zijn moederclub

Aanvaller Waldo Rubio (26) keert terug naar Real Valladolid. De Spaanse vleugelspeler raakte geblesseerd aan de heupspier tijdens de Croky Cup-partij tegen KV Mechelen en onderging hiervoor een operatie.

"Aangezien z’n seizoen door de blessure erop zit, keert Waldo nu al terug naar Real Valladolid om er z’n revalidatie verder te zetten", schrijft Cercle op zijn website.

"Waldo Rubio kwam sinds afgelopen zomer voor Cercle uit. Zowel in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven als in de Brugse derby scoorde Waldo Rubio belangrijke goals voor Cercle. Groen-Zwart wenst Waldo een spoedig herstel toe én het allerbeste in z’n verdere carrière."