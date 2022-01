Wat is er aan de hand met Marco Kana bij Anderlecht? "Niks ernstig"

Veel mensen vroegen zich af waar Marco Kana naartoe was. Nu Kristoffer Olsson onbeschikbaar was voor de match tegen Cercle Brugge had hij zijn kans kunnen krijgen, maar hij zat zelfs niet in de selectie. Vincent Kompany gaf wat meer uitleg.

Eerst en vooral: Hannes Delcroix zal de komende twee weken waarschijnlijk niet kunnen spelen. "Al bij al valt het wel goed mee", aldus Kompany. "Het is niets ernstig." Delcroix had last aan de adductoren en zal de komende vier matchen mogelijk missen.

En Kana? Want daar was zelfs geen spoor van bij de beloften. "Ah ja juist, ik vond het niet echt de moeite om te vermelden. Hij had wat last ondervonden tijdens de training en uit voorzorg hebben we hem aan de kant gelaten. We geven hem tijd om te recupereren, maar hij traint intussen weer normaal mee."