OFFICIEEL: AA Gent plukt jonge verdediger weg bij Hertha Berlijn

Er lijkt defensieve versterking op komst voor AA Gent. Jordan Torunarigha, ploegmaat van Dedryck Boyata bij Hertha Berlijn, staat op het punt een huurovereenkomst te ondertekenen bij de Buffalo's.

Update 17u37: De huurdeal is helemaal afgerond. AA Gent communiceerde zopas de komst van Jordan Torunarigha. De Buffalo's huren de centrale verdediger voor de rest van het seizoen van Hertha Berlijn.

Jordan Torunarigha (24) is een centrale verdediger, die een vaste waarde was in de Duitse nationale jeugdploegen. Het jeugdproduct van Hertha Berlijn kwam dit seizoen slechts zeven keer in actie in de Bundesliga. In de pikorde moet hij onder meer Rode Duivel Dedryck Boyata voor zich dulden.

De linksvoetige centrale verdediger zou dicht bij een akkoord staan met AA Gent, waar hij het seizoen op uitleenbasis zal uitdoen. Bij de Buffalo's moet Torunarigha meer opties geven in de defensie. Geen overbodige luxe, want met Michael Ngadeu is de defensieleider van AA Gent nog steeds actief op de Afrika Cup.

In totaal heeft Torunarigha al 73 Bundesliga-wedstrijden op de teller, waarin hij vijf doelpunten en evenveel assists liet optekenen.