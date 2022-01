Olympique Lyon laat oog vallen op Charleroi-middenvelder, ook Orel Mangala genoemd

Sporting Charleroi is onder Edward Still bezig aan een sterk seizoen. Ook Adem Zorgane, de jonge middenvelder van de Zebra's, maakte indruk tijdens zijn eerste maanden in België.

Adem Zorgane (22) kwam afgelopen zomer voor twee miljoen over van het Algerijnse Paradou AC. Zorgane ontpopte zich in no time tot een certitude in het elftal van Edward Still. Zorgane speelde tot dusver twintig competitiewedstrijden voor de Carolo's, waarin hij een keer scoorde en drie assists uitdeelde. Het Franse L'Equipe weet dat Adem Zorgane op de radar van Olympique Lyon staat. De Algerijn van Charleroi staat op het lijstje van mogelijke vervangers van Bruno Guimaraes, die op weg lijkt naar Newcastle United. Foot Mercato laat weten dat Olympique Lyon ook heeft geïnformeerd naar Orel Mangala (Stuttgart). Het forse prijskaartje van de Belgische beloften-international, naar verluidt twintig miljoen, is op dit moment onhaalbaar voor Lyon.





