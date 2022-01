🎥 Hoe vier je een derbyzege? Mazzu toont hoe het moet

Het kon bijna niet beter uitkomen voor Union. Net wanneer er opnieuw publiek in de stadions mag, treffen Union en Anderlecht elkaar in de Brusselse derby.

Op de eerste speeldag verloor Anderlecht in eigen huis met 1-3 van Union, een stevige verrassing voor Anderlecht. Union wou in eigen huis graag 6/6 pakken in de Brusselse derby, om de dominantie andermaal te onderlijnen.

En dat lukte want Union won met 1-0 van Anderlecht in het Dudenpark. Dat er net dit weekend opnieuw supporters in het stadion mochten, doet veel voor de symboliek van de zege van Union.

Ook Union-trainer Felice Mazzu liet zich gaan met het publiek. Als een jong veulen entertaint hij de supporters met enkele flukse dansbewegingen.