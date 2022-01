Zwaar gefrustreerde Raman: "Als dit blijft duren, moet ik een andere oplossing zoeken"

Het was een zwaar gefrustreerde Benito Raman die het Dudenpark verliet. Na zijn vroege wissel tegen Cercle Brugge moest hij zondag tegen Union SG op de bank beginnen. Hij liet zijn ongenoegen ook duidelijk blijken.

Raman was niet aangeduid om met de pers te praten, maar... "Niemand gaat me een spreekverbod opleggen", zei hij toen hem gevraagd werd of hij iets mocht zeggen. "Of ik gefrustreerd ben? Dat lijkt me duidelijk ja. Of die tweet van afgelopen week er iets mee te maken heeft? Dat mogen jullie zelf uitmaken."

Raman speelde 23 matchen in de competitie, maar mocht slechts tien keer starten. Veel van die basisplaatsen kwamen er in het begin van het seizoen. Christian Kouamé keerde deze week terug van de Afrika Cup en mocht meteen starten naast Zirkzee. "Tuurlijk wil iedereen spelen. Ik heb het nadeel dat ik elke keer ik inval iets bijbreng blijkbaar. Maar ik wil meer spelen. Dit kan niet blijven duren. Dit is voor mij niet acceptabel."

Iedereen kan zien dat dit me zwaar frustreert

Stuurt Raman dan aan op een vertrek? Niet meteen, laat hij weten. "Ik heb hier voor vier jaar getekend en wil nog wel een tijdje blijven hoor", grijnsde hij. "Maar ja, als dit blijft duren, moeten we een andere oplossing zoeken. Dan heeft het geen zin om te blijven. Hier moet toch met mijn entourage eens over gesproken worden intern. Als ik weinig speel, moeten we kijken naar iets anders. Want hiervoor ben ik niet naar Anderlecht gekomen."

Raman heeft het lang kunnen opkroppen, maar de druppel was wel degelijk dat hij donderdag na de rode kaart voor Hoedt meteen geslachtofferd werd. En dat hij meteen plaats moest ruimen toen Kouamé terug was. "Iedereen kan wel zien dat dit me zwaar frustreert. Ik heb een beetje het gevoel dat het altijd ik ben die voor alles moet opdraaien. Als Zirkzee vandaag twee keer scoort, heb ik niets te zeggen. Maar ik kan vandaag ook weinig zeggen. De coach maakt zijn keuzes en ik heb vandaag ook niks gecreëerd. Nu goed, we zien wel."