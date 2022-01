Scoren, krampen tot achter zijn oren en toch nog tackelen en verder spelen: "Wat heeft Anderlecht hier eigenlijk gecreëerd?"

Wat een mentaliteit heeft Union weer aan de dag gelegd! In de derby tegen Anderlecht waren ze zeker niet baas, maar de buren vonden geen doorkomen. Casper Nielsen was de exponent van zoveel strijdlust.

Nielsen moest in het slot vervangen worden, maar kreeg eerder wel af te rekenen met krampen. Al hinkend op één been sprong hij recht en voerde nog een tackle uit. "Ik had krampen in beide kuiten en in mijn bovenbeen", kon hij er achteraf om lachen. "Zo ben ik nu eenmaal. Ik ben een viking man (lacht). Als ik in de zone zit, ga ik ervoor. Ik ben iemand die wil winnen, ten alle prijze. Die krampen? Vergeet niet dat we deze week ook een zware match speelden tegen Club Brugge en deze match heel vroeg was. Het is moeilijk man. Je lichaam ziet af met zo'n sequentie van matchen", aldus de Deen.

Zo indrukwekkend als tegen Club kon het dus niet zijn. "Maar wat heeft Anderlecht hier eigenlijk gecreëerd? Ja, wij waren niet zo goed en nogal slordig aan de bal. Maar we waren wel solide en lieten hen weinig toe. Hun enige kans kwam door balverlies bij ons, denk ik. We hebben nogmaals getoond dat we een ploeg zijn die voor elkaar door het vuur gaat."

Die goal was geen toeval! Geraerts had dat vooraf al gezien

En de treffer van Nielsen bezorgde zijn ploeg dus 15 punten voorsprong op 'de grote buur'. "Dat was geen toeval hoor. Onze assistent Karel (Geraerts, nvdr.) is daarvoor verantwoordelijk. Hij had gezien dat Anderlecht ruimte liet voor hun zestien en dus gaf Teddy (Teuma, nvdr.) dat pasje opzij. Ik krulde hem naar de verste paal en de doelman had weinig kans. Daar hadden we dus op getraind."