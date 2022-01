Heeft Beerschot met Ilias Sebaoui zijn nieuwe Tarik Tissoudali te pakken?

Je kan geen betere invalbeurt hebben dan Ilias Sebaoui bij Beerschot gisteren. De jonge aanvallende middenvelder speelde met het nodige lef en nam meer dan zijn verantwoordelijkheid om de strafschop te nemen die Beerschot nog een punt opleverde.

Veel supporters van Beerschot kijken met weemoed terug naar de periode dat Tarik Tissoudali voor hen voetbalde. In het half seizoen dat bij voor Beerschot in de Jupiler Pro League speelde kwam hij tot 19 wedstrijden waarin hij acht keer de netten liet trillen en zesmaal een ploegmakker een goal aanbood. Hebben ze met Ilias Sebaoui de nieuwe Tarik Tissoudali gevonden?

Mogelijk nog wat te vroeg om te zeggen, maar toch zag je een aantal gelijkenissen. Allereerst lef, geen angst om een actie te maken, vooruit voetballen en tot slot beslissend zijn wanneer het moet. Sebaoui kreeg voor de tweede maal zijn kans in de Jupiler Pro League om zich te tonen. De eerste maal was een invalbeurt in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Toen mocht hij 6 minuten opdraven in een wedstrijd die al lang verloren was.

Zijn tweede kans kreeg hij zaterdag tegen Zulte Waregem. Raphael Holzhauser verliet onder boegeroep het veld nadat hij (wederom dit seizoen) zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Met nog 18 minuten officiële speeltijd viel hij in en posteerde zich direct achter de spitsen als een echte nummer 10.

Amper één minuut later gaf hij de perfecte doorsteek pas naar Noubissi die daardoor de bal panklaar kon voorzetten tot bij Shankland die de 2-3 op het bord plaatste. Sebaoui bleef zich aanspeelbaar opstellen en probeerde het spel te verdelen om zo de finale opening te vinden. Deze kwam er niet, maar de bal ging wel op de stip. Holzhauser is de strafschopnemer van dienst, maar deze was al naar de bank verwezen. Avenatti zijn pijp was uit en wou de strafschop niet nemen. Sebaoui rook zijn kans en als een echte lefgozer eiste hij de bal op. Deze opportuniteit liet hij niet liggen en voorbij Bossut (die 398 meer wedstrijden in eerste klasse heeft gespeeld) jaagde hij de bal tegen de netten.

Zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League en dit leverde zijn Beerschot direct een punt op. De lach op het gezicht van Sebaoui die zal nog een aantal dagen stralen. Opvallend feit is dat het 20-jarig jeugdproduct van Beerschot geen profcontract heeft...

Warme oproep aan Beerschot: Geef die jongen snel een contract want hij kan wel eens de nieuwe orkestleider worden om carnaval op het Kiel in goede banen te leiden.