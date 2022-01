Senegal plaatst zich voor de halve finale van de Africa Cup mede dankzij een doelpunt van Cheikhou Kouyaté

Senegal houdt zicht op de Afrika Cup want het won in de kwart finale van Equatoriaal-Guinea. Dit mede dankzij hun invallers waaronder een voormalig speler van RSC Anderlecht.

Senegal, dat tot de kwartfinale geen treffer had geïncasseerd, leek op voorhand al de grote favoriet in dit duel. Zeker nadat na bijna een half uur Famara Diedhiou na een fraaie steekbal van Sadio Mané de score had geopend namens Senegal.

In de 57ste minuut mocht er weer hoop worden gekoesterd dat het sprookje toch nog een vervolg zou krijgen voor Equatoriaal-Guinea. Jannik Buyla, die speelt voor de Spaanse derdeklasser Gimnastic, zorgde voor de onverwachte gelijkmaker.

Invaller Cheikhou Kouyaté zette Senegal drie minuten na zijn invalbeurt weer op de weg naar de halve finale. De andere invaller Ismaïla Sarr maakte in de 79ste minuut een einde aan de onzekerheid; 3-1. Woensdag speelt Senegal in de halve finale tegen Burkina Faso.