Kompany weet dat er onvrede bij zijn spitsen zit: "Zirkzee? Raman is ook niet content. Dit is een debat zonder einde"

Anderlecht verloor voor de tweede keer dit seizoen de Brusselse derby. Vincent Kompany was duidelijk aangeslagen door het gebrek aan kansen die zijn eigen ploeg afdwong.

Kompany was zich wel degelijk bewust van het povere niveau aanvallend. "Er zijn matchen waarin we veel kansen creëren en in andere lukt dat niet, het is nu zo. Het was een match van momenten en Union heeft de zijne gepakt met dat doelpunt van Nielsen", zuchtte hij. "We hadden offensief meer druk moeten zetten. Daaraan moeten we werken."

Ook de wissels brachten geen soelaas en een duidelijk gefrustreerde Zirkzee weigerde hem aanvankelijk een hand te geven. Achteraf bedacht hij zich en keerde toch op zijn stappen terug na aandringen van de assistent. "Ik was me er eigenlijk niet van bewust. We zijn een ploeg die dikwijls het verschil hebben gemaakt door onze bank en het is logisch dat Raman en Amuzu hun kans kregen", aldus Kompany. "Ik ben geen coach van 11 spelers, maar van een groep van 25. Raman is ook ontgoocheld dat hij niet begint. Dit is een debat zonder einde."

Ik spreek nog niet over een titel van Union

Union werpt zich elke week meer op als dé titelkandidaat, nu ze ook de grote ploegen kloppen. "Het is te vroeg dat ik al over hun titel zou spreken. Ik ben een strijder en ik wil winnen. Iedereen weet dat Brussel me nauw aan het hart ligt, maar ik ben coach van Anderlecht. 15 punten achterstand? We zullen zien wat er in de play-offs gebeurt. Alles is nog mogelijk. Ik ga nu gewoon aan de volgende match denken, dat is ons eerste doel. En om progressie te maken de volgende negen matchen."