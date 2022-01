AZ heeft oplossing klaar voor bij KV Mechelen weggehaalde Ferdy Druijf

Ferdy Druijf werd vorige week door het Nederlandse AZ weggehaald bij KV Mechelen. De uitleenbeurt werd stopgezet.

Omwille van de weinige speelminuten die in het verschiet lagen werd de huurovereenkomst tussen KV Mechelen en AZ stopgezet.

Toch is het niet de bedoeling dat Druijf bij AZ aan de slag gaat. De Telegraaf meldt dat de Nederlander naar Rapid Wien vertrekt.

Er zou in de huurovereenkomst een optie tot koop opgenomen zijn van 2,8 miljoen euro. “In Wenen kunnen ze Druijf (23) goed gebruiken, aangezien de Oostenrijkse traditieclub nog is vertegenwoordigd in zowel de beker als de Conference League. Daarin treft de club uitgerekend Vitesse", staat er te lezen.